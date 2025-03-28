В Польше неопознанный объект упал с неба

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Неопознанный летающий объект упал в Сочи
Неопознанный летающий объект упал в Сочи Фото:

В Западно-Поморском воеводстве Польши с неба упал неопознанный объект. Как сообщила пресс-секретарь местной полиции Анна Матис, происшествие произошло в районе населенного пункта Борно Сулиново.

«Неопознанный объект упал в Борно Сулиново Западно-Поморского воеводства. Полицейские оцепили место происшествия, нет никакой угрозы для местных жителей», — сказала Матис, пишут РИА Новости. 

Падение неопознанного объекта в Западно-Поморском воеводстве напоминает событие в Перми, где также был замечен необычный светящийся объект. В обоих случаях объекты вызвали интерес и тревогу среди местного населения, однако официальные органы пока не предоставили конкретных объяснений происхождения этих объектов.

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В Западно-Поморском воеводстве Польши с неба упал неопознанный объект. Как сообщила пресс-секретарь местной полиции Анна Матис, происшествие произошло в районе населенного пункта Борно Сулиново. «Неопознанный объект упал в Борно Сулиново Западно-Поморского воеводства. Полицейские оцепили место происшествия, нет никакой угрозы для местных жителей», — сказала Матис, пишут РИА Новости.  Падение неопознанного объекта в Западно-Поморском воеводстве напоминает событие в Перми, где также был замечен необычный светящийся объект. В обоих случаях объекты вызвали интерес и тревогу среди местного населения, однако официальные органы пока не предоставили конкретных объяснений происхождения этих объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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