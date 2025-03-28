Россиян пугают фейком об опасном составе красок для волос Palette и Syoss

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В магазинах России не продается красок для волос с опасными веществами
В магазинах России не продается красок для волос с опасными веществами Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В соцсетях распространился фейк о том, что в России продается краска для волос брендов Palette и Syoss с опасным веществом, вызывающим бесплодие. Однако эти данные опровергли в пресс-службе российского производителя красок «Палетт» и «Сьесс». Там заявили, что бренды с латинскими названиями не производятся в РФ, а местная продукция не содержит запрещенных веществ и полностью безопасна для использования. Об этом URA.RU сообщает в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

«В красках для волос Palette и Syoss обнаружили опасный химикат — запрещенный альдегид лилиал, который разрушает репродуктивную систему и может вызывать бесплодие. Опасную продукцию выявили в Чехии, где Минздрав подтвердил ее несоответствие требованиям. Однако в российских частных магазинах все еще продаются эти краски с лилиалом в составе», — сообщается в одном из таких фейковых постов. Однако эти данные не касаются российских брендов «Палетт» и «Сьесс».

Товары с латинскими названиями не имеют отношения к российским брендам. «Производство брендов с кириллическими названиями, доступных в официальной продаже на российских полках, полностью локализовано компанией „Лаб Индастриз“ и соответствует всем нормам законодательства. Продукция не содержит запрещенных веществ, включая альдегид лилиал, и полностью безопасна для использования», — сообщается на сайте производителя продукции «Палетт» и «Сьесс» в России.

Ранее Роспотребнадзор попросили проверить краски для волос брендов Schwarzkopf и Syoss на содержание потенциально опасного компонента. Письмо с таким предложением надзору отправил депутат Госдумы Сергей Леонов.

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В соцсетях распространился фейк о том, что в России продается краска для волос брендов Palette и Syoss с опасным веществом, вызывающим бесплодие. Однако эти данные опровергли в пресс-службе российского производителя красок «Палетт» и «Сьесс». Там заявили, что бренды с латинскими названиями не производятся в РФ, а местная продукция не содержит запрещенных веществ и полностью безопасна для использования. Об этом URA.RU сообщает в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «В красках для волос Palette и Syoss обнаружили опасный химикат — запрещенный альдегид лилиал, который разрушает репродуктивную систему и может вызывать бесплодие. Опасную продукцию выявили в Чехии, где Минздрав подтвердил ее несоответствие требованиям. Однако в российских частных магазинах все еще продаются эти краски с лилиалом в составе», — сообщается в одном из таких фейковых постов. Однако эти данные не касаются российских брендов «Палетт» и «Сьесс». Товары с латинскими названиями не имеют отношения к российским брендам. «Производство брендов с кириллическими названиями, доступных в официальной продаже на российских полках, полностью локализовано компанией „Лаб Индастриз“ и соответствует всем нормам законодательства. Продукция не содержит запрещенных веществ, включая альдегид лилиал, и полностью безопасна для использования», — сообщается на сайте производителя продукции «Палетт» и «Сьесс» в России. Ранее Роспотребнадзор попросили проверить краски для волос брендов Schwarzkopf и Syoss на содержание потенциально опасного компонента. Письмо с таким предложением надзору отправил депутат Госдумы Сергей Леонов.
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