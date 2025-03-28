Журналисты сообщают о захвате пещер Киево-Печерской лавры

В Киево-Печерской Лавре начался захват Ближних пещер. Об этом сообщает Союз православных журналистов. Согласно информации, к пещерам прибыло большое количество полицейских и представителей Заповедника.
«Правоохранители уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам», — сообщает Союз православных журналистов в Telegram. По предварительным данным, в операции участвует и сотрудник Заповедника, вооруженный болгаркой. Представители Лавры и верующие выражают опасения за сохранность святой обители и призывают к молитвам за братию монастыря.
Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры, одного из старейших монастырей Руси и самого древнего в современной Украине, достиг своего апогея в конце марта 2023 года. Украинские власти в одностороннем порядке прекратили действие договора аренды с канонической церковью, требуя от монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию. Однако монахи отказались уходить, считая требования незаконными.
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