Журналисты сообщают о захвате пещер Киево-Печерской лавры

СПЖ: в Киево-Печерской лавре начался захват Ближних пещер
© Служба новостей «URA.RU»
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Начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры (архивное фото)
Начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры (архивное фото) Фото:

В Киево-Печерской Лавре начался захват Ближних пещер. Об этом сообщает Союз православных журналистов. Согласно информации, к пещерам прибыло большое количество полицейских и представителей Заповедника.

«Правоохранители уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам», — сообщает Союз православных журналистов в Telegram. По предварительным данным, в операции участвует и сотрудник Заповедника, вооруженный болгаркой. Представители Лавры и верующие выражают опасения за сохранность святой обители и призывают к молитвам за братию монастыря.

Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры, одного из старейших монастырей Руси и самого древнего в современной Украине, достиг своего апогея в конце марта 2023 года. Украинские власти в одностороннем порядке прекратили действие договора аренды с канонической церковью, требуя от монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию. Однако монахи отказались уходить, считая требования незаконными.

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В Киево-Печерской Лавре начался захват Ближних пещер. Об этом сообщает Союз православных журналистов. Согласно информации, к пещерам прибыло большое количество полицейских и представителей Заповедника. «Правоохранители уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам», — сообщает Союз православных журналистов в Telegram. По предварительным данным, в операции участвует и сотрудник Заповедника, вооруженный болгаркой. Представители Лавры и верующие выражают опасения за сохранность святой обители и призывают к молитвам за братию монастыря. Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры, одного из старейших монастырей Руси и самого древнего в современной Украине, достиг своего апогея в конце марта 2023 года. Украинские власти в одностороннем порядке прекратили действие договора аренды с канонической церковью, требуя от монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию. Однако монахи отказались уходить, считая требования незаконными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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