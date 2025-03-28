Песков: Путин не обсуждал с Трампом свое предложение по Украине

Президент России Владимир Путин не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом предложение о внешнем управлении Украиной. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, обсуждений никаких не было этой темы. Это именно точка зрения президента России, которая основывается на неопровержимых фактах. Россия может констатировать отсутствие контроля руководства страны за вооруженными силами. Попытки нанесения этих ударов продолжаются ежедневно», — рассказал пресс-секретарь президента журналистам во время конференц-колла.
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