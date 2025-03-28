Путин разрешил иностранцам платить за российский газ через разные банки

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 1 июля текущего года разрешения для иностранных покупателей оплачивать российский газ не только через Газпромбанк, но и через другие банковские учреждения. Это решение было принято в целях облегчения процесса транзакций и поддержания стабильности поставок российского газа на международные рынки.
«До 1 июля 2025 года обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевой счет», — сказано в указе президента РФ. Он размещен на сайте публикования официальных правовых документов.
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