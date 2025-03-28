Оверчук: Россия не рада деиндустриализации Европы

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По словам Оверчука, деиндустриализация Европы ситуация является прямым результатом разрыва между европейскими политиками и экспертами
По словам Оверчука, деиндустриализация Европы ситуация является прямым результатом разрыва между европейскими политиками и экспертами Фото:

Вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что в Европе наблюдается деиндустриализация и заметное замедление экономики Германии. Однако, по его словам, Россия не испытывает удовлетворения от этого развития событий, поскольку традиционно поддерживала взаимовыгодные экономические связи с европейскими странами.

«Мы наблюдаем за деиндустриализацией Европы. Мы наблюдаем стагнацию немецкой экономики. Это факт. И это не делает нас счастливыми. Потому что традиционно у нас были очень хорошие и взаимовыгодные отношения с Европой. По какой-то причине они решили, что мы им больше не нужны», — рассказал вице-премьер. Его слова передает РИА Новости. Согласно его заявлению, данная ситуация прямо следует из разрыва, сложившегося между европейскими политическими деятелями и экспертным сообществом.

Оверчук обратил внимание на влияние политических решений на экономическую ситуацию в Европейском Союзе. Он отметил, что страны ЕС стали менее зависимы от российской энергии и товаров из Китая, что привело к текущим трудностям. «Они сокращали свои расходы на получение дешевой энергии от России и доступных товаров из Китая. Теперь им приходится нести последствия этих решений».

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Вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что в Европе наблюдается деиндустриализация и заметное замедление экономики Германии. Однако, по его словам, Россия не испытывает удовлетворения от этого развития событий, поскольку традиционно поддерживала взаимовыгодные экономические связи с европейскими странами. «Мы наблюдаем за деиндустриализацией Европы. Мы наблюдаем стагнацию немецкой экономики. Это факт. И это не делает нас счастливыми. Потому что традиционно у нас были очень хорошие и взаимовыгодные отношения с Европой. По какой-то причине они решили, что мы им больше не нужны», — рассказал вице-премьер. Его слова передает РИА Новости. Согласно его заявлению, данная ситуация прямо следует из разрыва, сложившегося между европейскими политическими деятелями и экспертным сообществом. Оверчук обратил внимание на влияние политических решений на экономическую ситуацию в Европейском Союзе. Он отметил, что страны ЕС стали менее зависимы от российской энергии и товаров из Китая, что привело к текущим трудностям. «Они сокращали свои расходы на получение дешевой энергии от России и доступных товаров из Китая. Теперь им приходится нести последствия этих решений».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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