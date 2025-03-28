Депутат ГД тремя известными буквами прокомментировал статистику по мигрантам в России

Депутат Кузнецов обрадовался статистике о выданных мигрантам паспортах РФ
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В 2024 году мигранты получили меньше российских паспортов, чем ранее
В 2024 году мигранты получили меньше российских паспортов, чем ранее Фото:

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов выразил свою радость в связи с уменьшением количества мигрантов, получивших российские паспорта в 2024 году. Он тремя буквами отреагировал на соответствующие данные МВД. 

«Ура!» — написал Кузнецов в своем telegram-канале и добавил, что именно на это и были направлены его усилия. Таким образом, парламентарий подчеркнул свою причастность к изменениям в миграционной политике, которые привели к снижению числа выданных паспортов мигрантам.

В контексте дискуссий о миграционной политике, Госдума рассматривала и другие инициативы, направленные на ограничение прав мигрантов в России. Недавно в парламенте обсуждалось предложение ограничить выдачу сертификатов на приобретение жилья для мигрантов, что также было вызвано рядом скандалов, связанных с предоставлением иностранцам жилья. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее также предлагал выдворять из страны иностранцев, которые незаконно получили российский паспорт. 

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Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов выразил свою радость в связи с уменьшением количества мигрантов, получивших российские паспорта в 2024 году. Он тремя буквами отреагировал на соответствующие данные МВД.  «Ура!» — написал Кузнецов в своем telegram-канале и добавил, что именно на это и были направлены его усилия. Таким образом, парламентарий подчеркнул свою причастность к изменениям в миграционной политике, которые привели к снижению числа выданных паспортов мигрантам. В контексте дискуссий о миграционной политике, Госдума рассматривала и другие инициативы, направленные на ограничение прав мигрантов в России. Недавно в парламенте обсуждалось предложение ограничить выдачу сертификатов на приобретение жилья для мигрантов, что также было вызвано рядом скандалов, связанных с предоставлением иностранцам жилья. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее также предлагал выдворять из страны иностранцев, которые незаконно получили российский паспорт. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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