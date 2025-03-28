Депутат ГД тремя известными буквами прокомментировал статистику по мигрантам в России

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов выразил свою радость в связи с уменьшением количества мигрантов, получивших российские паспорта в 2024 году. Он тремя буквами отреагировал на соответствующие данные МВД.
«Ура!» — написал Кузнецов в своем telegram-канале и добавил, что именно на это и были направлены его усилия. Таким образом, парламентарий подчеркнул свою причастность к изменениям в миграционной политике, которые привели к снижению числа выданных паспортов мигрантам.
В контексте дискуссий о миграционной политике, Госдума рассматривала и другие инициативы, направленные на ограничение прав мигрантов в России. Недавно в парламенте обсуждалось предложение ограничить выдачу сертификатов на приобретение жилья для мигрантов, что также было вызвано рядом скандалов, связанных с предоставлением иностранцам жилья. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее также предлагал выдворять из страны иностранцев, которые незаконно получили российский паспорт.
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