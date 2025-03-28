Рэпер Тимати готовится стать отцом

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов — прим. URA.RU) станет отцом в третий раз. Источник, близкий к семье артиста отметил, что матерью его ребенка станет модель Валентина Иванова. Пара состоит в отношениях около трех лет.
«О том, что в семье грядет пополнение, знают только самые близкие <...> Срок пока небольшой, беременность протекает легко. Ребята счастливы», — рассказывает источник, близкий к семье рэпера. О том, что Тимати снова станет отцом, пишет издание «СтарХит».
Валентина Иванова станет мамой в первый раз, в то время как Тимати уже воспитывает двоих детей от предыдущих отношений. С моделью Аленой Шишковой десять лет назад у них родилась дочь Алиса. Чуть позже другая избранница Тимати Анастасия Решетова родила ему сына Ратмира. Ни с одной из своих избранниц артист не состоял регистрировал брак официально.
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