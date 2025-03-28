Рэпер Тимати готовится стать отцом

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Тимати станет отцом в третий раз
Тимати станет отцом в третий раз Фото:

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов — прим. URA.RU) станет отцом в третий раз. Источник, близкий к семье артиста отметил, что матерью его ребенка станет модель Валентина Иванова. Пара состоит в отношениях около трех лет. 

«О том, что в семье грядет пополнение, знают только самые близкие <...> Срок пока небольшой, беременность протекает легко. Ребята счастливы», — рассказывает источник, близкий к семье рэпера. О том, что Тимати снова станет отцом, пишет издание «СтарХит».

Валентина Иванова станет мамой в первый раз, в то время как Тимати уже воспитывает двоих детей от предыдущих отношений. С моделью Аленой Шишковой десять лет назад у них родилась дочь Алиса. Чуть позже другая избранница Тимати Анастасия Решетова родила ему сына Ратмира. Ни с одной из своих избранниц артист не состоял регистрировал брак официально. 

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Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов — прим. URA.RU) станет отцом в третий раз. Источник, близкий к семье артиста отметил, что матерью его ребенка станет модель Валентина Иванова. Пара состоит в отношениях около трех лет.  «О том, что в семье грядет пополнение, знают только самые близкие <...> Срок пока небольшой, беременность протекает легко. Ребята счастливы», — рассказывает источник, близкий к семье рэпера. О том, что Тимати снова станет отцом, пишет издание «СтарХит». Валентина Иванова станет мамой в первый раз, в то время как Тимати уже воспитывает двоих детей от предыдущих отношений. С моделью Аленой Шишковой десять лет назад у них родилась дочь Алиса. Чуть позже другая избранница Тимати Анастасия Решетова родила ему сына Ратмира. Ни с одной из своих избранниц артист не состоял регистрировал брак официально. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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