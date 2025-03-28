FT: на Западе собираются бороться за российскую нефть

Руководители крупнейших европейских нефтетрейдеров Vitol, Trafigura и Gunvor беспокоятся, что после отмены санкций им придется бороться за сотрудничество с Россией с ее новыми партнерами. Об этом пишут британские СМИ.
«Прогноз Gunvor, одного из крупнейших грузоотправителей российской нефти до конфликта на Украине, повышает вероятность возобновления битвы за московские рынки между европейскими торговыми гигантами и группами, в основном в Дубае и Гонконге, которые обслуживали страну с 2022 года», — сообщает The Financial Times. Отмечается, что компании начали готовиться к возобновлению сотрудничества с РФ после того, как американский президент Дональд Трамп начал сближаться с российским главой Владимиром Путиным.
Однако также в статье отмечается, что Россия, в свою очередь, может и не захотеть возобновления сотрудничества с западными компаниями даже при отмене санкций. Это связано с тем, что после начала СВО на Украине РФ нашла себе новых партнеров в Азии, Африке и на Ближнем Востоке и, вероятно, захочет сохранить эту сеть.
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