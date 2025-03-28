Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на четвертый срок. Прогноз URA.RU подтвердился.
«Я просил бы Вашей поддержки дать мне возможность со своей командой продолжить реализацию тех проектов, которые мы сегодня реализуем», — попросил глава региона. Президент дал положительный ответ.
Ранее URA.RU писало о том, что Путин примет губернатора уже на этой неделе. Александр Дрозденко возглавляет Ленинградскую область с 2012 года. Из-за длительности пребывания в должности федеральные СМИ и политологи прочили ему отставку. Выборы главы региона состоятся в сентябре 2025 года.
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