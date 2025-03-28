Во Владивостоке задержали поджигателей автостоянки

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Двоих россиян обвиняют в поджоге автомобилей во Владивостоке (архивное фото)
Двоих россиян обвиняют в поджоге автомобилей во Владивостоке (архивное фото) Фото:

Первомайский районный суд Владивостока взял под стражу двух мужчин, обвиняемых в поджоге автомобиля, который привел к возгоранию 22 транспортных средств на автостоянке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Обвиняемый заключен под стражу сроком на 1 месяц 26 суток», — сообщила судья. Ее слова передает корреспондент ТАСС. По информации из суда, аналогичная мера пресечения была назначена и второму поджигателю. 

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые действовали по заказу и не получали за свои услуги денежное вознаграждение. Вместо этого им платили запрещенными веществами, как сообщили в краевой прокуратуре.

О пожаре на автостоянке стало известно еще 24 марта. Прокуратура Первомайского района города Владивостока взяла дело на личный контроль.

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Первомайский районный суд Владивостока взял под стражу двух мужчин, обвиняемых в поджоге автомобиля, который привел к возгоранию 22 транспортных средств на автостоянке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. «Обвиняемый заключен под стражу сроком на 1 месяц 26 суток», — сообщила судья. Ее слова передает корреспондент ТАСС. По информации из суда, аналогичная мера пресечения была назначена и второму поджигателю.  В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые действовали по заказу и не получали за свои услуги денежное вознаграждение. Вместо этого им платили запрещенными веществами, как сообщили в краевой прокуратуре. О пожаре на автостоянке стало известно еще 24 марта. Прокуратура Первомайского района города Владивостока взяла дело на личный контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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