Во Владивостоке задержали поджигателей автостоянки

Первомайский районный суд Владивостока взял под стражу двух мужчин, обвиняемых в поджоге автомобиля, который привел к возгоранию 22 транспортных средств на автостоянке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Обвиняемый заключен под стражу сроком на 1 месяц 26 суток», — сообщила судья. Ее слова передает корреспондент ТАСС. По информации из суда, аналогичная мера пресечения была назначена и второму поджигателю.
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые действовали по заказу и не получали за свои услуги денежное вознаграждение. Вместо этого им платили запрещенными веществами, как сообщили в краевой прокуратуре.
О пожаре на автостоянке стало известно еще 24 марта. Прокуратура Первомайского района города Владивостока взяла дело на личный контроль.
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