В Воронежской области ПВО сбили 30 дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Воронежскую область в ночь на 28 марта. По сообщению губернатора региона Александра Гусева, силами ПВО было уничтожено более 30 украинских беспилотников.
«Минувшей ночью над территорией пяти муниципалитетов Воронежской области дежурными силами ПВО было уничтожено более 30 БПЛА», — написал Гусев в telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. В одном из районов, после атаки дронов, загорелась сухая трава. Возгорание оперативно ликвидировали.
Кроме того, сообщалось, что в ночь на 28 марта жители Саратова и Энгельса слышали звуки, похожие на взрывы. Telegram-канал Shot сообщает, что шум, вероятно, связан с работой систем ПВО. Сейчас в аэропорту Саратова действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
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