В результате ДТП в Подмосковье, где самосвал столкнулся с колонной военных автомобилей, пострадали 42 военнослужащих, один человек находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо погибли. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
«В результате наезда большегрузного автомобиля „Тонар“ на военную автоколонну получили различные травмы 42 военнослужащих. Четверо погибли <…> Большинство пострадавших получили ушибы, ссадины, переломы. В крайне тяжелом состоянии находится один военнослужащий. Его состояние стабильно», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Все пострадавшие, как отмечается, были обследованы высококвалифицированными медицинскими специалистами Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России, им оказывается медицинская помощь. По факту ДТП председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщает RT. Сейчас следователи и криминалисты заканчивают осмотр места происшествия и допрашивают потерпевших. Водитель грузового автомобиля, как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, не был пьян. Однако он задержан, уголовное дело возбуждено в отношении него.
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