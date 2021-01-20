Доллар начал расти сразу после инаугурации Байдена

Доллар начал расти сразу после вступления в должность президента США Джозефа Байдена. Об этом свидетельствуют данные международного рынка Forex.
«Курс доллара по отношению к евро вырос на 0,2% и торгуется на уровне 1,21 $ за евро» — пишет ТАСС, сылаясь на данные Forex. Джо Байден стал 46 президентом США. Новый глава государства произнес клятву у подножия Капитолия в Вашингтоне.
Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин высказал мнение, что в ближайшие десятилетия американская валюта не престанет лидировать на рынке, передает агентство Nation News. Байден попросил Конгресс США выделить 1,9 триллиона долларов на поддержку экономики страны, сообщает телеканал 360. Эксперты допустили, что китайский юань может стать новой мировой валютой вместо доллара. Однако вероятность этого мала, передает «Национальная служба новостей».
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