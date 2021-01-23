Андрей Манойло уверен, что акции в защиту Навального проводят, чтобы разжечь ненависть в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального проводят ради того, чтобы разжечь ненависть к нынешней власти. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член Научного совета при Совете Безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Цель — подставить случайных людей, вовлеченных в это протестное мероприятие, под автозаки, чтобы разжечь ненависть к нынешней власти», — сказал Манойло. Он считает, что на мероприятии присутствовало много случайных людей. «Сколько из них реально сторонники Навального? Сколько случайных людей, сколько тех, кто поддались эмоциональному порыву или просто пришли в это место любопытства ради? Их тоже довольно много», — отметил профессор. Эксперт подчеркнул: те, кто пришел поддержать Навального, и те, кто пришел заявить, что устал — совершенно разные люди.

Профессор отметил, что по его личному впечатлению в этот раз на акции блогера пришло меньше людей, чем в предыдущие годы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на митинг собралось около 4 тысяч человек. На акцию 29 сентября 2019 года, по подсчетам МВД пришло около 20 тысяч граждан, а 5 мая 2018 года — примерно 1,5 тысячи.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». Его много раз предупреждали о возможности замены условного срока на реальный. Подобные решения ежегодно выносятся в отношении порядка 15 тысяч российских граждан.