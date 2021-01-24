В Москве после сильных морозов объявили о новой погодной аномалии

В московском регионе предупредили о погодной опасности из-за тумана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После морозов, которые были в Москве с конца прошлой недели, в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«„Желтым“ называется второй уровень погодной опасности, который обозначает потенциально опасную погоду», — пишет портал «Подмосковье сегодня», ссылаясь на Гидрометцентр страны. Предупреждение будет актуальным до утра 25 января. Кроме того, такой же уровень опасности объявили из-за гололедицы.

По данным Gismeteo, сейчас в Москве +1 градус по Цельсию и дождь. 25 января в столичном регионе также ожидается плюсовая температура.

Ранее научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд предупредил, что на европейскую часть России надвигается аномальное потепление, передает агентство Nation News. Из-за оттепели в московском регионе сугробы уменьшились уже на 10 сантиметров, сообщает телеканал 360. Климатологи Екатерина Пестрякова и Александр Чернокульский рассказали URA.RU, что в 2021 году будет наблюдаться учащение погодных аномалий, в частности, год может стать рекордно жарким.