04 января 2021

В Гидрометцентре анонсировали аномальную погоду в регионах УрФО

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На Урале ожидаются сильные морозы, а на Дальнем востоке аномальное потепление Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В России в ближайшие дни ожидаются погодные аномалии. На Урале температура воздуха будет доходить до минус 30 градусов. При этом жителей Дальнего Востока ждет аномальное потепление с отклонениями от нормы до 25 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На Урале температуры заметно ниже нормы в таких регионах, как Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области. Ночные температуры будут до минус 25-30 градусов, что ниже нормы на 5-10 градусов. Совершенно холодная погода, а в Дальневосточном федеральном округе, напротив, тепло», — передает ТАСС сообщение Вильфанда. По его словам на севере Таймыра, Якутии будет наблюдаться температура выше нормы на 20-25 градусов.

Синоптик прогнозирует похолодание в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае. В ближайшие дни в этих регионах Западной Сибири температура воздуха будет доходить до минус 40-43 градусов. Кроме того, аномальные морозы ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области и Туве.

Ранее синоптики рассказали, что весна в России в 2021 году придет рано. Приближение лета вся европейская часть страны почувствует уже в начале марта. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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© Служба новостей «URA.RU»
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