Кудрин проверит бюджетные расходы на шоу Соловьева и Скабеевой

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Счетная палата проверит ВГТРК, где транслируется шоу телеведущего Владимира Соловьева Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Счетная палата, председателем которой является Алексей Кудрин, запланировала проверки СМИ с госучастием. Так, ведомство собирается проверить «ВГТРК», «Общественное телевидение России» и «Редакцию «Российской газеты».

«Контрольное мероприятие «Проверка эффективности субсидирования организаций в сфере СМИ и оценка соответствия их развития тенденциям современного медиапространства в 2018—2019 годах и истекшем периоде 2020 года», — сообщается в документе, размещенном на сайте Счетной палаты РФ. Также в рамках проверки массовых коммуникаций будет изучена эффективность механизмов господдержки в федеральном агентстве печати и массовым коммуникациям, а также эффективность использования имущества ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино»».

ВГТРК транслирует шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», где эксперты в студии обсуждают громкие политические события. Также канал транслирует шоу «60 минут», которое ведут Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Счетная палата запланировала более 400 проверок, пишет телеканал 360. Проверки будут затрагивать реализацию нацпроектов на федеральном и региональном уровнях вместе с контрольными органами субъектов РФ, уточняет «Федеральное агентство новостей». Также планируется проверка банков с госучастием. По итогам проверки часть из банков могут полностью или частично продать, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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