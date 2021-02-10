Русских в Эстонии назвали «человеческим мусором»

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Эстонский политик разместил свое заявление в Facebook Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Лидер национал-консервативной партии Эстонии Март Каллас назвал русскоязычных жителей страны «человеческим мусором». Об этом политик заявил в социальных сетях.

«В России свои бунтари! У нас понаехавший человеческий мусор с советским менталитетом!», — написал Каллас в комментариях к посту бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

В своем посте Рейнсалу раскритиковал слова депутата Европарламента Яны Тоом. Она ранее сравнила участников несанкционированных акций в России с защитниками монументов воинам Красной армии в Таллине.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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