Русских в Эстонии назвали «человеческим мусором»

Лидер национал-консервативной партии Эстонии Март Каллас назвал русскоязычных жителей страны «человеческим мусором». Об этом политик заявил в социальных сетях.

«В России свои бунтари! У нас понаехавший человеческий мусор с советским менталитетом!», — написал Каллас в комментариях к посту бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

В своем посте Рейнсалу раскритиковал слова депутата Европарламента Яны Тоом. Она ранее сравнила участников несанкционированных акций в России с защитниками монументов воинам Красной армии в Таллине.