Бывшему начальнику ГУ МЧС области Олегу Рожкову предъявили окончательное обвинение по четырем эпизодам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курган может стать «Городом трудовой славы» — фермеры избавляются от бизнеса — экс-начальнику областного МЧС предъявили окончательное обвинение — члена ОПГ перевели в колонию другого региона. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 16 февраля — в обзоре URA.RU:

Курган может получить почетное звание

Мэрия столицы региона готовит документы на присвоение Кургану почетного звания «Город трудовой доблести». Для этого администрацией создана специальная рабочая группа, сообщает пресс-служба мэрии.

Курганские фермеры массово продают бизнес

Владельцы фермерских хозяйств и сельскохозяйственных компаний массово продают бизнес в Курганской области. Объявления выставлены на сайте Avito.

Как сообщили владельцы хозяйств, продажа связана с тем, что в регионе не хватает рабочих рук и покупать корм для животных стало невыгодно.

Завершено следствие по делу бывшего начальника областного МЧС

Следствие по делу экс-начальника регионального ГУ МЧС Олега Рожкова завершено. Ему предъявлено окончательное обвинение в четырех преступлениях — мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Члена курганской ОПГ перевели в колонию другого региона

Бывшего члена ОПГ «Локомотив» Сергея Лосева перевели из курганской колонии в свердловскую. О перемещении осужденного URA.RU рассказали курганские и свердловские инсайдеры. Он был осужден на 9 лет 10 месяцев в колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.