15 февраля 2021
14 февраля 2021

Самое актуальное в Курганской области на 16 февраля. Фермеры массово продают бизнес, Курган может получить новый статус

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения для экс-начальника регионального МЧС Олега Рожкова. Курган, рожков олег
Бывшему начальнику ГУ МЧС области Олегу Рожкову предъявили окончательное обвинение по четырем эпизодам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курган может стать «Городом трудовой славы» — фермеры избавляются от бизнеса — экс-начальнику областного МЧС предъявили окончательное обвинение — члена ОПГ перевели в колонию другого региона. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 16 февраля — в обзоре URA.RU:

Курган может получить почетное звание

  • Мэрия столицы региона готовит документы на присвоение Кургану почетного звания «Город трудовой доблести». Для этого администрацией создана специальная рабочая группа, сообщает пресс-служба мэрии.

Курганские фермеры массово продают бизнес

  • Владельцы фермерских хозяйств и сельскохозяйственных компаний массово продают бизнес в Курганской области. Объявления выставлены на сайте Avito.
  • Как сообщили владельцы хозяйств, продажа связана с тем, что в регионе не хватает рабочих рук и покупать корм для животных стало невыгодно.

Завершено следствие по делу бывшего начальника областного МЧС

  • Следствие по делу экс-начальника регионального ГУ МЧС Олега Рожкова завершено. Ему предъявлено окончательное обвинение в четырех преступлениях — мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Члена курганской ОПГ перевели в колонию другого региона

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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