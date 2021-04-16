16 апреля 2021

Страховщик рассказал, как проверить полис ОСАГО на подлинность

© Служба новостей «URA.RU»
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Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, извещение, дтп, авария, заполнение бланков, извещение о дорожно-транспортном происшествии
Эксперт рассказал, как проверить полис ОСАГО на подлинность. Фото:

Слишком низкая цена полиса и нежелание продавца встретиться лично могут свидетельствовать о том, что полис фальшивый. Об этом журналистам рассказал заместитель гендиректора СК «Макс» Виктор Алексеев.

«Первым признаком потенциальной подделки полиса ОСАГО является его нереально низкая цена. <…> общение происходит исключительно удаленно: практически все фальшивки продаются через курьеров», — приводит слова эксперта «Прайм».

Проще всего проверить уже купленный полис можно на сайте Российского союза автостраховщиков. Алексеев рассказал, что некоторые агенты регистрируют вместо иномарки, к примеру, трактор. Взяв с клиента 12 тысяч рублей, они тратят всего 600, а разницу присваивают.

»«На сайте РСА имеется подробное описание защитных элементов на бланке договора ОСАГО. Ознакомьтесь с ними и сравните с оригиналом. Но при этом надо иметь в виду, что подавляющее большинство подделок имеют хорошее качество и изготавливаются промышленным типографским способом», — резюмировал эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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