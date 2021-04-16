Страховщик рассказал, как проверить полис ОСАГО на подлинность

Слишком низкая цена полиса и нежелание продавца встретиться лично могут свидетельствовать о том, что полис фальшивый. Об этом журналистам рассказал заместитель гендиректора СК «Макс» Виктор Алексеев.
«Первым признаком потенциальной подделки полиса ОСАГО является его нереально низкая цена. <…> общение происходит исключительно удаленно: практически все фальшивки продаются через курьеров», — приводит слова эксперта «Прайм».
Проще всего проверить уже купленный полис можно на сайте Российского союза автостраховщиков. Алексеев рассказал, что некоторые агенты регистрируют вместо иномарки, к примеру, трактор. Взяв с клиента 12 тысяч рублей, они тратят всего 600, а разницу присваивают.
»«На сайте РСА имеется подробное описание защитных элементов на бланке договора ОСАГО. Ознакомьтесь с ними и сравните с оригиналом. Но при этом надо иметь в виду, что подавляющее большинство подделок имеют хорошее качество и изготавливаются промышленным типографским способом», — резюмировал эксперт.
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