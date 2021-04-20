Вильфанд назвал сроки возвращения тепла

Теплая и солнечная погода вернется в центральную часть России в понедельник, 26 апреля. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Температура выше десяти градусов и солнце вернутся в центр Европейской России в понедельник», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Вильфанда. При этом, по словам синоптика, возможны дожди.
До конца недели температура в центральной России будет колебаться от холодной до теплой, отметил Вильфанд. Он прогнозирует температуру воздуха от +6 до +18.
Ранее в центре погоды «Фобос» делали прогноз на первую половину мая, передает RT. По словам синоптиков, 1 мая будет прохладным и дождливым, а к 9 мая потеплеет до +20.
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