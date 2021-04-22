В российских магазинах появилась оплата взглядом

Крупнейшая розничная сеть «Магнит» внедрила в своих магазинах новый бесконтактный способ оплаты — с помощью собственного лица. В настоящее время услуга доступна в десяти магазинах, однако к июню их количество увеличится до ста.
«Новый способ оплаты уже доступен в десяти магазинах в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону практически во всех форматах семьи магазинов „Магнит“», — сообщили в пресс-службе Сбербанка, выступающего в качестве партнера проекта. К июню количество подключенных к новому способу оплаты магазинов в Москве и Краснодаре увеличится до ста.
На данный момент услуга в магазинах розничной сети доступна лишь для клиентов «Сбербанка». Для этого им нужно активировать соответствующую функцию «Распознавание по лицу». В магазине на кассе на дисплее специально установленного для этих целей пин-пада достаточно выбрать кнопку «Оплатить одним взглядом» и взглянуть на планшет.
Подписывайтесь на URA.RU в