В российских магазинах появилась оплата взглядом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин
Услугу пока тестируют только в Москве и Краснодаре Фото:

Крупнейшая розничная сеть «Магнит» внедрила в своих магазинах новый бесконтактный способ оплаты — с помощью собственного лица. В настоящее время услуга доступна в десяти магазинах, однако к июню их количество увеличится до ста.

«Новый способ оплаты уже доступен в десяти магазинах в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону практически во всех форматах семьи магазинов „Магнит“», — сообщили в пресс-службе Сбербанка, выступающего в качестве партнера проекта. К июню количество подключенных к новому способу оплаты магазинов в Москве и Краснодаре увеличится до ста.

На данный момент услуга в магазинах розничной сети доступна лишь для клиентов «Сбербанка». Для этого им нужно активировать соответствующую функцию «Распознавание по лицу». В магазине на кассе на дисплее специально установленного для этих целей пин-пада достаточно выбрать кнопку «Оплатить одним взглядом» и взглянуть на планшет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...