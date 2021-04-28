Россиян предупредили о риске заболеть COVID на известном курорте

Причина — живущие там приезжие из соседних стран, уверен эксперт Фото: Сергей Леонов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за большого числа приезжих из Индии в Объединенных Арабских Эмиратах существует серьезный риск заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор и президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«Ситуация с COVID-19 в Эмиратах непростая. Она сложилась благодаря приезжим из Индии, где с заболеваемостью большие проблемы. Доля жителей Пакистана и некоторых стран Юго-Восточной Азии в ОАЭ огромна. Постоянный транзит делает это направление опасным для российских туристов», — предупредил он.

О том, какие меры принимаются властями зарубежного государства, чтобы сдержать всплеск инфекции, URA.RU пояснил эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев. Он считает, что это штатная ситуация.

«В Объединенных Арабских Эмиратах серьезно относятся к мерам безопасности из-за коронавирусной инфекции. По прилету все иностранцы предъявляют ПЦР-тест. Также существует контроль приезжих непосредственно в зоне прилета. Массовых случаев заболеваемости в ОАЭ стране из-за этого пока не наблюдается», — отметил он.

ПЦР-тест на коронавирус должен быть сделан не более чем за 72 часа до прибытия в ОАЭ, сообщили ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Требуемая справка должна быть переведена на английский или арабский язык.