Разбивший Ferrari блогер Литвин пожаловался на давление силовиков

Блогер возмутился, что его попросили остановиться и нашли номера в багажнике Фото из Instagram Михаила Литвина

Видеоблогер и стример Михаил Литвин, неоднократно разбивавший премиум-автомобили, попал в очередной скандал, на этот раз связанный с Госавтоинспекцией. Блогер пожаловался, что его остановили представители ГИБДД, нашли в багажнике автомобильные номера без документов и оштрафовали его.

«Они увидели мою тачку, говорят: «Припаркуйтесь справа. С Главного управления поступила заявка *** меня по всей строгости закона. Пацаны обиделись на то, что я выкладывал их в интернет, то поведение, которое они сами исполняли, по сути», — возмутился тиктокер.

«Вы хотите сказать, что эти номера не могут находиться у меня в машине?», — ответил он на предложение сотрудников МВД показать документы на номера. Все происходящее Литвин выложил в раздел сторис на своей странице в Instagram. Он также отметил, что не крал знаки, но возмутился, что задержали именно его. «Может, вы это каким-то законом апеллировать хотя бы будете, что я не могу чужие номера в машине возить?», — рассказал стример.

Стоит также отметить, что на самом автомобиле, в котором находился блогер, номерные знаки отсутствовали. В 2021 году штраф за езду без номеров составил 5 тысяч рублей. Основание — часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ. Также наказанием может быть лишение прав.

Литвин обрел популярность благодаря нескольким скандалам. В октябре 2020 года он сжег свой Mercedes GT63s стоимостью 13 млн рублей. После этого блогер разбил лобовое стекло у чужого Rolls-Royce Phantom стоимостью около 50 миллионов рублей и сильно повредил спорткар Porsche Taycan Turbo S. На автомобиле он также пробил витрину магазина. Стример объяснил свой поступок ошибкой: «Перепутал педали», — подписал он фотографию изуродованного авто.