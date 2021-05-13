В МИД РФ ответили на обвинение россиянина в шпионаже в Дании

Обвинительный приговор, вынесенный российскому ученому Алексею Никифорову в Дании за работу на спецслужбы РФ, ухудшит отношения между странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Подобная активность датских спецслужб очень похожа на „охоту на ведьм“. Она ставит под удар работу российских ученых в Дании, наносит ущерб научно-техническому сотрудничеству и неизбежно будет иметь еще более негативные последствия для двусторонних отношений, и без того омраченных неконструктивной позицией официального Копенгагена», — сообщила она на брифинге, транслируемом на youtube-канале «Россия 24».
По мнению Захаровой, решение суда является ярким примером антироссийской кампании. Руководство Дании, уверена она, в любом вопросе пытается отыскать «российский след».
Никифоров, по мнению следствия, в течение нескольких лет якобы собирал и передавал за деньги российской разведке информацию о Техническом университете Дании и компании в Северной Ютландии, пишет
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