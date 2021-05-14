Депутат Госдумы предложил реформу следствия, судов и прокуратуры

Зампред комитета Госдумы предложил перевести некоторые профессии в интернет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В России надо ввести должности интернет-следователей и интернет-судей. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«В то же время нам необходимо позаботиться о том, чтобы у нас были, например, интернет-дружинники, интернет-дознаватели, интернет-следователи, интернет-прокуроры, интернет-судьи», — цитирует «Говорит Москва» депутата. Он отметил, что для формирования отряда интернет-дружинников требуется мотивация людей. Вариантом мотивации стали отгулы для людей, которые входят в такие отряды.

Выборный утверждает, что такая инициатива позволит людям положительнее относится к власти, а не идти против нее. Им отмечается, что в СССР такая практика стимуляции работников («народных дружинников») была частой.

Ранее Анатолий Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за искусственное создание спроса и провоцирование роста цен на продукты питания. Об этом сообщает RT.