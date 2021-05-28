Российских водителей предупредили о неожиданных штрафах

Штрафы касаются мытья машин, перевозки животных и автомобильной аптечки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российским водителям напомнили о том, за что они могут быть оштрафованы при движении за городом. Среди санкций — как вступившие в силу с нынешнего года, так и уже давно действующие.

Примеры привел автомобильный журналист Илья Пименов. В статье для журнала «За рулем» он перечислил семь случаев, когда стоит опасаться штрафа.

С 1 января 2021 года в состав аптечки для автомобилей должны входить стерильные салфетки (2 упаковки), медицинские маски (2 шт.) и медицинских перчаток размером не менее М (не менее 2 пар). Вместо одного рулонного лейкопластыря длиной 250 см должны быть два по 500 см. За отсутствие вышеперечисленного полагается штраф в 500 рублей. Но если аптечка выпущена до приказа Минздрава (10 ноября 2020 года) и ее срок годности еще не вышел, оштрафовать водителя не смогут.

За нахождение возле машины без светоотражающего жилета ночью за городом полагается штраф в 500 рублей.

Водитель, из машины которого торчат ноги или другие конечности пассажиров или его самого, может получить штраф в размере 1000 рублей.

Если при перевозке крупногабаритных грузов отсутствуют обозначения, за это полагается штраф 500 рублей или предупреждение. Если груз выступает за пределы автомобиля сзади или спереди больше чем на 1 метр или сбоку больше чем на 40 см, он должен быть обозначен знаком «Крупногабаритный груз».

За перевозку кошки или собаки на коленях у пассажира или на задней полке седана полагается штраф за нарушение правил перевозки грузов в размере 500 рублей.

За мытье машины на даче полагается штраф от Росприроднадзора за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Его размер для граждан — от 1000 до 2000 рублей. Если используется вода из общего колодца или пруда, добавляется нарушение правил охраны водных объектов. Это еще 3000—5000 рублей.

Ранее ГИБДД предупредила о штрафах за автомобили с прямоточными глушителями, которые создают повышенный шум. А Министерство юстиции России призывало упростить взыскание с автомобилистов штрафов путем автоматического снятия соответствующей суммы денег со счета нарушителя, пишет «Ридус».