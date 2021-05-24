В Госдуме рассмотрят ужесточение штрафов для автомобилистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, праворульные автомобили, японские авто
Могут увеличить уголовный срок за пьяное вождение Фото:

В Госдуме во вторник рассмотрят законопроект об увеличении до трех лет срока за пьяное вождение. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль, мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет», — сообщил Володин. Сумма штрафа будет от 300 до 500 тысяч рублей, указано на сайте Госдумы. Изменения хотят внести в статью 264 УК РФ.

Ранее в ГИБДД предупредили о штрафах за шумные автомобили, прямоточные глушители создают повышенный шум. Автомобилистов также предупредили о «летних» штрафах. Юрист напомнила, что нельзя заезжать на особо охраняемые природные территории, пишет Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...