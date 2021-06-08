08 июня 2021

Гидрометцентр: сразу четыре региона УрФО накроют заморозки

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Синоптики предупредили о заморозках в нескольких регионах в ближайшие дни Фото:

В ближайшие дни в Пермском крае, Свердловской и Курганской областях ожидаются сильные ночные заморозки. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заморозки ожидаются в Пермском крае, Свердловской и Курганской областях до -2 градусов. В Иркутской области — аналогичная ситуация. На юге Западной Сибири заморозки приличные: если в Томской области еще до +2 градусов, то в Тюменской, Омской областях — до -5 градусов», — сообщил синоптик ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что в этих регионах заморозки будут присутствовать до 12 июня. Также пониженная температура будет наблюдаться в Архангельской области (до -3 градусов), Коми и Карелии (до — 1).

Ранее специалисты Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждали о приближении опасной погоды. В ближайшие несколько дней в Центральном России ожидаются дожди, грозы и сильный ветер, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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