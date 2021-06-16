16 июня 2021

В ПФР объяснили, как служба в армии влияет на размер пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция построения войск челябинского гарнизона. Челябинск, армия, военные, солдаты, служба
Время срочной службы в армии учитывается в трудовой стаж Фото:

За каждый год службы в армии россиянам начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Об этом заявили в Пенсионном фонде РФ (ПФР).

«Время, пока человек находится в армии, учитывается в стаж, за него даются пенсионные коэффициенты: 1,8 пенсионного коэффициента за каждый год», — цитирует пресс-службу фонда РИА «Новости».

В ПФР подчеркнули, что в отдельных случаях при расчете пенсии можно учесть службу до 2002 года, но такой вариант далеко не всегда дает наибольший размер выплат.

По данным Росстата, средний размер пенсий в России в четвертом квартале прошлого года составил 16 790 рублей. При этом россиянам советуют самостоятельно откладывать деньги на пенсию. Наименее рискованным инструментом накопления являются банковские депозиты, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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