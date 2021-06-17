В ПФР отказали в удовлетворении жалобы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Олег Коледов из Томска добивается назначения льготной пенсии после увольнения с вредного производства по состоянию здоровья. В пенсионном фонде ему отказали в удовлетворении жалобы.

«При наступлении моего возраста — 50 лет — мне по закону полагается досрочный выход на пенсию по льготному стажу. По регламенту ПФР я подал заявление на назначение пенсии за месяц до наступления моего 50-летия, а именно 18 февраля. По тому же регламенту ПФР срок рассмотрения моего заявления длится 90 дней, соответственно, назначить или отказать в назначении мне пенсии они должны не позднее 18 мая. Но проходит 19, 20, 21 мая, и меня ПФР не информирует вообще ни о чем», — сказал Коледов «Ридусу». В Пенсионном фонде Коледову отказали в удовлетворении жалобы.

Мужчина работал электриком на Сибирском химическом комбинате в Северске, предприятие входит в структуру «Росатома». В феврале у Коледова обнаружили тугоухость обоих ушей из-за шума на заводе, его уволили с работы по медицинским показаниям.

Теперь мужчина находится на учете в Центре занятости. В первые три месяца сумма пособия по безработице составляет 15,7 тысячи рублей, а после 6,5 тысячи рублей. Издание сообщает, что у мужчины есть неоплаченный кредит на сумму более 80 тысяч рублей.

Ранее в ПФР предупредили о сложностях при оформлении пенсии. Россиянам советуют готовиться к пенсии за два года до наступления пенсионного возраста, чтобы был учтен весь трудовой стаж.