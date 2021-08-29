Захарова заявила, что западные соцсети не дают ей быть популярной. «Борются с моими подписчиками»

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова считает, что ее контент популярен у пользователей Фото:

Западные социальные сети «скручивают» количество подписчиков в аккаунтах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом заявила сама Захарова, отметив, что ее контент в действительности пользуется популярностью.

«Обожаю смотреть, как западные соцсети борются с моими подписчиками. Несколько лет назад я думала, что мне кажется. Ты берешь очередную тысячу подписчиков, эта цифра держится и потом, несмотря на размещение интересного материала, количество подписчиков начинает снижаться», — приводит ТАСС слова Захаровой с ее выступления на Российской креативной неделе.

Западные социальные сети якобы в ручном режиме скручивают количество ее подписчиков, уверена Захарова. Представитель МИД считает такие инциденты борьбой против аккаунтов российских дипломатов.

Ранее Захарова обвиняла западные платформы в цензуре по отношению к российскому контенту, передает «Национальная служба новостей». Она назвала это аморальным, напоминает телеканал 360. Представитель МИД уверяла, что такое поведение вынуждает Россию принимать ответные меры.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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