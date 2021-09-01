В Подмосковье повысили прожиточный минимум на 2022 год

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В Подмосковье в 2022 году прожиточный минимум повысят на 543 рубля Фото:

Правительство Московской области установило величину прожиточного минимума в регионе на 2022 год. Показатель будет превышать 14 тысяч рублей.

«Сумма прожиточного минимума на душу населения в Подмосковье в 2022 году составит 14 123 рубля — на пятьсот сорок три рубля больше, чем в 2021 году. При этом для трудоспособных граждан он составит 15 394 рубля, для пенсионеров — 12 146 рублей, для детей — 13 869 рублей», — сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Эти цифры выше среднего минимума по стране. В 2022 году прожиточный минимум в РФ будет составлять почти 12 тысяч рублей, для трудоспособных граждан — 13 тысяч рублей, для пенсионеров — чуть больше 10 тысяч рублей, для детей — 11,5 тысяч рублей. В текущем году прожиточный минимум в Подмосковье составляет 13 580 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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