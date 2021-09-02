Часть пенсионеров в России получит новые внеплановые выплаты

В Ивановской области пенсионеры старше 65 лет, переболевшие коронавирусом, получат по три тысячи рублей. Об этом сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский на встрече с активом ветеранских организаций.
«Независимо от того, переболели люди дома или в больнице с первого дня пандемии и до 1 мая этого года, единовременно выплатим по три тысячи рублей», — говорится на официальном сайте правительства Ивановской области. По словам Воскресенского, до того, как была разработана вакцина от коронавируса, люди не могли себя обезопасить и массово болели. Деньги будут выделены, чтобы пенсионеры могли восстановить здоровье после COVID.
Ранее также сообщалось, что власти Чукотки будут выплачивать по две тысячи рублей людям старше 50 лет, которые поставят прививку от COVID-19. А пермяки, прошедшие вакцинацию, смогут принять участие в розыгрыше автомобиля. По словам министра здравоохранения Прикамья Анастасии Крутень, акция стартует с понедельника, 6 сентября. В ней смогут участвовать граждане старше 60 лет.
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