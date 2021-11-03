Американский генерал назвал Россию мировым полюсом силы

В США признали Россию полюсом силы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американский генерал, председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли перечислил основные мировые «полюса силы». По его мнению, в их число входит Россия.

«Мы вступаем в мир с тремя полюсами (силы). Когда Соединенные Штаты, Россия и Китай являются великими державами», — приводит ТАСС слова генерала Марка Милли.

По его мнению, мир ждет эпоха нестабильности даже по сравнению с тем, что было «в последние 40, 50, 60 или 70 лет». Милли полагает, что новые реалии должны заставить упомянутых выше геополитических игроков «быть очень, очень осторожными».