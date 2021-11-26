Запчасти везли из Казахстана Фото: Анна Майорова © URA.RU

Через Курганскую область в Екатеринбург пытались нелегально провезти более двух тонн автозапчастей. Выяснилось, что часть груза — поддельные запчасти для марок Mazda, Hyundai и Kia. Об этом 26 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

«Транспортное средство с грузом тюменские таможенники остановили вблизи пункта пропуска через государственную границу Петухово. <…> Свечи, фильтры, цилиндры, цепи ГРМ, фары, редукторы и другие запчасти предназначались для реализации в Екатеринбурге», — указано в сообщении.

О подозрительном товаре из Казахстана таможенникам сообщили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Выяснилось, что более 24 тыс. тонн автозапчастей везли в Россию без таможенного декларирования. Также проверяющие обнаружили в грузе более 650 поддельных запчастей для марок Mazda, Hyundai и Kia. Ущерб от контрафакта оценивается в 700 тысяч рублей.

Товар изъяли. Предпринимателя, ответственного за перевозку, обвиняют в незаконном использовании чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба. Ему грозит до двух лет лишения свободы и штраф до 80 тыс. рублей. Таможенники передали материалы дела в полицию.