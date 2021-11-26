В Курганской области изъяли сотни поддельных автозапчастей. Их везли в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инженер-изобретатель Александр Быков. Екатеринбург, машина, капот, двигатель
Запчасти везли из Казахстана Фото:

Через Курганскую область в Екатеринбург пытались нелегально провезти более двух тонн автозапчастей. Выяснилось, что часть груза — поддельные запчасти для марок Mazda, Hyundai и Kia. Об этом 26 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

«Транспортное средство с грузом тюменские таможенники остановили вблизи пункта пропуска через государственную границу Петухово. <…> Свечи, фильтры, цилиндры, цепи ГРМ, фары, редукторы и другие запчасти предназначались для реализации в Екатеринбурге», — указано в сообщении.

О подозрительном товаре из Казахстана таможенникам сообщили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Выяснилось, что более 24 тыс. тонн автозапчастей везли в Россию без таможенного декларирования. Также проверяющие обнаружили в грузе более 650 поддельных запчастей для марок Mazda, Hyundai и Kia. Ущерб от контрафакта оценивается в 700 тысяч рублей.

Товар изъяли. Предпринимателя, ответственного за перевозку, обвиняют в незаконном использовании чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба. Ему грозит до двух лет лишения свободы и штраф до 80 тыс. рублей. Таможенники передали материалы дела в полицию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...