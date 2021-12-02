Попова: больной коронавирусом может быть заразным более 100 дней

Больной коронавирусом может быть заразным на протяжении более чем 100 дней. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«В некоторых случаях человек с коронавирусом может оставаться заразным более 100 дней», — рассказала Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда». Заявление транслировалось на их youtube-канале.
Ранее иммунолог рассказал, что болеющие коронавирусом бессимптомно менее заразны по сравнению с теми, кто переносят болезнь в легкой и тяжелой формах. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, период заразности при бессимптомном течении короче и длится от двух до четырех дней. У остальных этот период длится от семи до десяти дней, сказал Крючков.
Больной коронавирусом может быть заразным на протяжении более чем 100 дней. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «В некоторых случаях человек с коронавирусом может оставаться заразным более 100 дней», — рассказала Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда». Заявление транслировалось на их youtube-канале. Ранее иммунолог рассказал, что болеющие коронавирусом бессимптомно менее заразны по сравнению с теми, кто переносят болезнь в легкой и тяжелой формах. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, период заразности при бессимптомном течении короче и длится от двух до четырех дней. У остальных этот период длится от семи до десяти дней, сказал Крючков.