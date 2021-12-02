Попова: больной коронавирусом может быть заразным более 100 дней

02 декабря 2021 в 18:22 Размер текста - 17 +

Анна Попова рассказала о заразности коронавируса Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Больной коронавирусом может быть заразным на протяжении более чем 100 дней. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «В некоторых случаях человек с коронавирусом может оставаться заразным более 100 дней», — рассказала Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда». Заявление транслировалось на их youtube-канале. Ранее иммунолог рассказал, что болеющие коронавирусом бессимптомно менее заразны по сравнению с теми, кто переносят болезнь в легкой и тяжелой формах. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, период заразности при бессимптомном течении короче и длится от двух до четырех дней. У остальных этот период длится от семи до десяти дней, сказал Крючков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Больной коронавирусом может быть заразным на протяжении более чем 100 дней. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «В некоторых случаях человек с коронавирусом может оставаться заразным более 100 дней», — рассказала Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда». Заявление транслировалось на их youtube-канале. Ранее иммунолог рассказал, что болеющие коронавирусом бессимптомно менее заразны по сравнению с теми, кто переносят болезнь в легкой и тяжелой формах. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, период заразности при бессимптомном течении короче и длится от двух до четырех дней. У остальных этот период длится от семи до десяти дней, сказал Крючков.