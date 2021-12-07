Пользователи YouTube потрясены фильмом Дудя о пытках в тюрьмах РФ. «Хочется рыдать»

08 декабря 2021 в 01:43 Размер текста - 17 +

Фильм Юрия Дудя «Почему в России пытают» вышел на 1 место в трендах YouTube и набрал более 12 тыс. комментариев всего за 5 часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фильм журналиста Юрия Дудя «Почему в России пытают» возглавил тренды YouTube всего за 5 часов с момента выпуска. Материал, повествующий о пытках в российских колониях, отделах полиции и СИЗО, вызвал широкое обсуждение среди аудитории. «Страшно… чувствуешь себя уязвимым», «Хочется рыдать», «Во всем мире семьи и друзья гордятся, что в их окружении полицейские. У нас это клеймо» — пишут люди в комментариях под видео. Зрители были потрясены фактами, изложенными в фильме, и выразили Дудю поддержку и благодарность за смелость освещать подобные темы. «Так вышло, что в России ты днем можешь заниматься своими делами, вечером — обнаружить себя в отделении полиции привязанным к стулу, а с утра — сознаваться в преступлении, которого не совершал», — прокомментировал фильм сам журналист в описании под видео. Выпуск уже набрал более 12 тыс. комментариев. Пользователей шокировала информация, представленная в фильме Фото: YouTube Пользователи выражают опасения, что подобное может случиться с каждым Фото: YouTube Пользователей очень взволновала тема пыток в российских колониях Фото: YouTube Пользователи считают, что нужно взять то, что происходит в колониях, под особый контроль Фото: YouTube Пользователи считают, что быть полицейским в РФ — это клеймо Фото: YouTube Некоторые полагают, что СК в России занимается не тем, чем должен Фото: YouTube Пользователи выражают мнение, что в нашем государстве не все в порядке Фото: YouTube Люди хотят увидеть результат расследования по фактам пыток в российских колониях Фото: YouTube Ранее в Госдуме РФ приняли поправки к законопроекту «О полиции», согласно которым полномочия полицейских расширяются, об этом говорится на официальном сайте Государственной думы. Кроме того, поясняется, что сотрудники полиции имеют право проникать туда даже тогда, когда потерпевший или очевидец указывает, что там совершается преступление. Помимо этого, их могут наделить полномочиями проверять места происшествия, автомобили, документы из-за того, что заявления либо сообщения о происшествиях были зарегистрированы в полиции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Фильм журналиста Юрия Дудя «Почему в России пытают» возглавил тренды YouTube всего за 5 часов с момента выпуска. Материал, повествующий о пытках в российских колониях, отделах полиции и СИЗО, вызвал широкое обсуждение среди аудитории. «Страшно… чувствуешь себя уязвимым», «Хочется рыдать», «Во всем мире семьи и друзья гордятся, что в их окружении полицейские. У нас это клеймо» — пишут люди в комментариях под видео. Зрители были потрясены фактами, изложенными в фильме, и выразили Дудю поддержку и благодарность за смелость освещать подобные темы. «Так вышло, что в России ты днем можешь заниматься своими делами, вечером — обнаружить себя в отделении полиции привязанным к стулу, а с утра — сознаваться в преступлении, которого не совершал», — прокомментировал фильм сам журналист в описании под видео. Выпуск уже набрал более 12 тыс. комментариев. Ранее в Госдуме РФ приняли поправки к законопроекту «О полиции», согласно которым полномочия полицейских расширяются, об этом говорится на официальном сайте Государственной думы. Кроме того, поясняется, что сотрудники полиции имеют право проникать туда даже тогда, когда потерпевший или очевидец указывает, что там совершается преступление. Помимо этого, их могут наделить полномочиями проверять места происшествия, автомобили, документы из-за того, что заявления либо сообщения о происшествиях были зарегистрированы в полиции.