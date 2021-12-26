Микроавтобус и грузовик столкнулись под Ростовом. Есть жертвы

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В результате ДТП погибли три человека Фото:

На трассе в Ростовской области столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате ДТП погибли трое человек, еще шестеро пострадали.

«26 декабря 2021 года ночью на трассе в Миллеровском районе столкнулись микроавтобус и грузовик. Погибли три человека», — приводит ТАСС информацию, полученную от собственного источника в региональных экстренных службах.

В результате происшествия шесть человек с травмами различной тяжести были госпитализированы. На месте работают представители спасательного ведомства.

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На трассе в Ростовской области столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате ДТП погибли трое человек, еще шестеро пострадали. «26 декабря 2021 года ночью на трассе в Миллеровском районе столкнулись микроавтобус и грузовик. Погибли три человека», — приводит ТАСС информацию, полученную от собственного источника в региональных экстренных службах. В результате происшествия шесть человек с травмами различной тяжести были госпитализированы. На месте работают представители спасательного ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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