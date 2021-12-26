В результате ДТП погибли три человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе в Ростовской области столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате ДТП погибли трое человек, еще шестеро пострадали.

«26 декабря 2021 года ночью на трассе в Миллеровском районе столкнулись микроавтобус и грузовик. Погибли три человека», — приводит ТАСС информацию, полученную от собственного источника в региональных экстренных службах.

В результате происшествия шесть человек с травмами различной тяжести были госпитализированы. На месте работают представители спасательного ведомства.