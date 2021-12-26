В Санкт-Петербурге выбросили собаку с 12-го этажа. Видео

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , служебная собака, сторожевой пес, немецкая овчарка
Собака была породой овчарки Фото:

В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили собаку с 12 этажа. Овчарку выкинули ее хозяева, о происшествии стало известно полиции от волонтеров.

«Там семья неблагополучная, там девушка с мужем пьющие. И она лежит как раз под их окнами 12-го этажа», — рассказала волонтер «Пятому каналу». По словам девушки, когда собаку нашли, она уже была мертва.

По предварительным данным, семья подтвердила, что это их питомец. Оперативники установили, что в квартире антисанитарные условия. По факту случившегося проводится проверка.

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В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили собаку с 12 этажа. Овчарку выкинули ее хозяева, о происшествии стало известно полиции от волонтеров. «Там семья неблагополучная, там девушка с мужем пьющие. И она лежит как раз под их окнами 12-го этажа», — рассказала волонтер «Пятому каналу». По словам девушки, когда собаку нашли, она уже была мертва. По предварительным данным, семья подтвердила, что это их питомец. Оперативники установили, что в квартире антисанитарные условия. По факту случившегося проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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