Собака была породой овчарки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили собаку с 12 этажа. Овчарку выкинули ее хозяева, о происшествии стало известно полиции от волонтеров.

«Там семья неблагополучная, там девушка с мужем пьющие. И она лежит как раз под их окнами 12-го этажа», — рассказала волонтер «Пятому каналу». По словам девушки, когда собаку нашли, она уже была мертва.

По предварительным данным, семья подтвердила, что это их питомец. Оперативники установили, что в квартире антисанитарные условия. По факту случившегося проводится проверка.