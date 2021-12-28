Депутат Госдумы рассказал о новых медицинских полисах в РФ

28 декабря 2021 в 14:43 Размер текста - 17 +

Цифровой полис будет содержать данные о всех болезнях человека Фото: Александр Мамаев © URA.RU Цифровой полис обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) будет содержать данные о состоянии здоровья владельца и всю историю его болезни. Об этом URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить почти 2 млрд рублей на развитие государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). В ее состав входит единый регистр застрахованных лиц, который является базой для перехода к цифровому полису ОМС. «Цифровизация идет семимильными шагами. С технической точки зрения, это можно очень быстро сделать. Другое дело, как это будет реализовываться. Это касается 160 млн людей, поэтому важно предусмотреть все вопросы с точки зрения утечек информации. Это должно быть максимально удобно. Там должна быть и история болезни, все данные о состоянии здоровья. Это носитель огромной информации, поэтому в первую очередь нужно обеспечить безопасность, чтобы к мошенникам это не попало», — сказал Федот Тумусов. Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин указал, что с безопасностью проблем возникнуть не должно. «Речь идет о государственной системе. У систем, связанных с государством, нет ни одной утечки персональных данных. Это всегда высокая степень защиты. Самые крупные утечки персональных данных были из баз больших коммерческих компаний», — отметил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цифровой полис обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) будет содержать данные о состоянии здоровья владельца и всю историю его болезни. Об этом URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить почти 2 млрд рублей на развитие государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). В ее состав входит единый регистр застрахованных лиц, который является базой для перехода к цифровому полису ОМС. «Цифровизация идет семимильными шагами. С технической точки зрения, это можно очень быстро сделать. Другое дело, как это будет реализовываться. Это касается 160 млн людей, поэтому важно предусмотреть все вопросы с точки зрения утечек информации. Это должно быть максимально удобно. Там должна быть и история болезни, все данные о состоянии здоровья. Это носитель огромной информации, поэтому в первую очередь нужно обеспечить безопасность, чтобы к мошенникам это не попало», — сказал Федот Тумусов. Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин указал, что с безопасностью проблем возникнуть не должно. «Речь идет о государственной системе. У систем, связанных с государством, нет ни одной утечки персональных данных. Это всегда высокая степень защиты. Самые крупные утечки персональных данных были из баз больших коммерческих компаний», — отметил депутат.