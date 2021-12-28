Депутат Госдумы рассказал о новых медицинских полисах в РФ

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Полис ОМС. Екатеринбург, полис омс, обязательное медицинское страхование
Цифровой полис будет содержать данные о всех болезнях человека Фото:

Цифровой полис обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) будет содержать данные о состоянии здоровья владельца и всю историю его болезни. Об этом URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить почти 2 млрд рублей на развитие государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). В ее состав входит единый регистр застрахованных лиц, который является базой для перехода к цифровому полису ОМС.

«Цифровизация идет семимильными шагами. С технической точки зрения, это можно очень быстро сделать. Другое дело, как это будет реализовываться. Это касается 160 млн людей, поэтому важно предусмотреть все вопросы с точки зрения утечек информации. Это должно быть максимально удобно. Там должна быть и история болезни, все данные о состоянии здоровья. Это носитель огромной информации, поэтому в первую очередь нужно обеспечить безопасность, чтобы к мошенникам это не попало», — сказал Федот Тумусов.

Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин указал, что с безопасностью проблем возникнуть не должно. «Речь идет о государственной системе. У систем, связанных с государством, нет ни одной утечки персональных данных. Это всегда высокая степень защиты. Самые крупные утечки персональных данных были из баз больших коммерческих компаний», — отметил депутат.

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Цифровой полис обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) будет содержать данные о состоянии здоровья владельца и всю историю его болезни. Об этом URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить почти 2 млрд рублей на развитие государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). В ее состав входит единый регистр застрахованных лиц, который является базой для перехода к цифровому полису ОМС. «Цифровизация идет семимильными шагами. С технической точки зрения, это можно очень быстро сделать. Другое дело, как это будет реализовываться. Это касается 160 млн людей, поэтому важно предусмотреть все вопросы с точки зрения утечек информации. Это должно быть максимально удобно. Там должна быть и история болезни, все данные о состоянии здоровья. Это носитель огромной информации, поэтому в первую очередь нужно обеспечить безопасность, чтобы к мошенникам это не попало», — сказал Федот Тумусов. Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин указал, что с безопасностью проблем возникнуть не должно. «Речь идет о государственной системе. У систем, связанных с государством, нет ни одной утечки персональных данных. Это всегда высокая степень защиты. Самые крупные утечки персональных данных были из баз больших коммерческих компаний», — отметил депутат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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