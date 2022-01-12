Депутат Госдумы предложил россиянам отменить 100 законов

Олег Морозов пообещал рассмотреть предложения граждан об отмене законов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Государственной думы РФ Олег Морозов в своем facebook-аккаунте запустил опрос, в котором попросил граждан назвать 100 законов, которые необходимо отменить. Сам депутат предложил изменить правила остановки под дорожными знаками.

«Объявляю на своей страничке конкурс: сто запретов (решений), которые следует отменить (изменить). Берусь, как председатель Комитета по контролю, серьезно проанализировать все предложения. Поэтому хотел бы, чтобы предложения тоже носили серьезный и реалистичный характер. Как пример: предлагаю установить 15 или 10 минутный режим остановки под дорожным знаком „стоянка запрещена“», — написал Морозов.

Депутат отметил, что предложения граждан будут обсуждаться с соответствующими комитетами и ведомствами, после чего будет принято «народное решение». «Возможно, создадим при Комитете общественную комиссию для рассмотрения всех поступивших идей», — заключил Морозов.

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