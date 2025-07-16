Экс-президент США Дональд Трамп отверг обвинения в связях с Джеффри Эпштейном, назвав их «аферой радикальных левых демократов». Об этом он написал в своих соцсетях, сравнив эти обвинения с другими «мистификациями», такими как «досье Стила» о его якобы связях с Россией.
«Радикальные левые демократы снова добились успеха! Это такая же афера, как поддельное досье Стила, лживая история о „России, России, России“ и ноутбуке Хантера Байдена. Их новая афера — мистификация Джеффри Эпштейна, и мои бывшие сторонники повелись на эту чушь, как дети», — написал Трамп на своей странице в Truth Social. Он подчеркнул, что не нуждается в поддержке тех, кто верит в эти «выдумки».
Трамп добавил, что за шесть месяцев своего президентства он добился «беспрецедентных успехов», превосходящих достижения других президентов США, и призвал сосредоточиться на этих результатах, а не на «фейковых новостях». Прокуратура и другие ведомства ситуацию не комментировали, так как обвинения носят политический характер и не подкреплены судебными решениями.
Ранее портал Axios сообщил, что Минюст США совместно с Федеральным бюро расследований не выявили доказательств возможного шантажа влиятельных персон со стороны Джеффри Эпштейна, а также не обнаружили так называемого списка его клиентов или подтверждений версии о его убийстве. Во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что «список клиентов» Эпштейна, о котором ранее упоминал министр юстиции, отсутствует.
Вслед за этим основатель компании SpaceX Илон Маск выразил сомнения в достоверности заявлений Трампа, отметив, что Белый дом должен опубликовать материалы по делу Эпштейна для подтверждения своей позиции. В то же время Дональд Трамп и его сторонники неоднократно в ходе предвыборной кампании обещали раскрыть документы, связанные с расследованием по делу Эпштейна, и гарантировать максимальную открытость этого процесса.
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