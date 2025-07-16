Курс евро на 17 июля заметно упал

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Курс евро снизился на 58,96 копейки
Курс евро снизился на 58,96 копейки Фото:

Центробанк установил официальный курс валют на четверг. Евро заметно подешевел — почти на 59 копеек, и теперь стоит 90,56 рубля. Доллар практически не изменился — 77,96 рубля.

«Доллар США — 77,9585», — сообщает ЦБ. Информация размещена на сайте регулятора. 

А юань подорожал на 0,61 копейки — до 10,84 рубля. После того как в прошлом году США ввели санкции против Московской биржи, торги долларом и евро на ней остановились. Сначала Центробанк рассчитывал их курс на основе банковских отчётов и внебиржевых сделок, а с конца декабря 2024 года — по данным с разных сегментов валютного рынка. Курс юаня всё это время определялся по рыночной цене на бирже.

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Центробанк установил официальный курс валют на четверг. Евро заметно подешевел — почти на 59 копеек, и теперь стоит 90,56 рубля. Доллар практически не изменился — 77,96 рубля. «Доллар США — 77,9585», — сообщает ЦБ. Информация размещена на сайте регулятора.  А юань подорожал на 0,61 копейки — до 10,84 рубля. После того как в прошлом году США ввели санкции против Московской биржи, торги долларом и евро на ней остановились. Сначала Центробанк рассчитывал их курс на основе банковских отчётов и внебиржевых сделок, а с конца декабря 2024 года — по данным с разных сегментов валютного рынка. Курс юаня всё это время определялся по рыночной цене на бирже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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