Врач: большинство россиян перенесут «Омикрон» в ближайшие недели

Рост заболеваемости «Омикроном» пройдет гораздо быстрее, чем в предыдущие волны COVID-19, считает Александр Лукашев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пик заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» пройдет в ближайшие две недели. Такое мнение высказал вирусолог Александр Лукашев. По его словам, ситуация с заболеваемостью в России становится спокойнее с новой мутацией COVID-19.

«Ситуация становится спокойнее с новым штаммом коронавируса. Если не все заболеют, то, по крайней мере, все, кто не в полной самоизоляции, в ближайшие две недели встретятся [с омикрон-штаммом], будут под риском заражения. В ближайшие две недели нас ожидает достаточно непростая ситуация, а что будет после этого, загадывать сложно», — цитирует Александра Лукашева радиостанция «Говорит Москва».

По мнению вирусолога, через месяц можно будет увидеть распространение «Омикрона» по всему миру. По его словам, рост заболеваемости в новой волне коронавируса пройдет гораздо быстрее, после чего наступит стремительный спад.

Лукашев считает, что локдауны не предотвратят распространение «Омикрона». По его мнению, их нужно было вводить в середине декабря 2021 года или в первых числах января 2022 года. Лукашев считает, что многие люди уже находятся на стадии инкубационного периода коронавируса. Симптомы болезни должны появиться в ближайшее время.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что пик заражения «Омикроном» придется на февраль 2022 года. Из-за повышенной заразности нового штамма новая волна будет короче предыдущих. По мнению Чепурнова, число заболевших на пике «Омикрона» превысит 100 тысяч человек.

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