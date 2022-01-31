В войне в Донбассе участвуют внештатные войска НАТО. Заявление главы добровольцев РФ

31 января 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Внештатные подразделения НАТО и наемники принимают участие в вооруженном противостоянии в районе линии боевого соприкосновения в Донбассе. Об этом в беседе с URA.RU заявил глава Союза добровольцев Донбасса (СДД), депутат Госдумы РФ Александр Бородай. Он отметил, что у российских добровольцев, которые направляются в ДНР и ЛНР, — одна цель. «Задача членов союза — защита русских людей и интересов русского народа и государства. Есть и вторичные задачи, которые вытекают, исходя из этой цели, как например, противостояние каким-то внешним силам (НАТО, Украина или еще кто-то). Но в целом для нас нет никакой разницы. Мы понимаем, что даже самый последний украинский добробат (добровольческий батальон — прим. ред.), будучи набранным на деньги какого-нибудь украинского олигарха [вроде] Коломойского, это в конечном счете и есть подразделение НАТО, только внештатное». — поделился мнением Бородай. Он отметил, что часть членов Союза добровольцев Донбасса уже находятся на границе с Украиной. «Я и все мое окружение собираемся туда отправиться, как только возникнет непосредственная необходимость в этом», — рассказал он. Ранее сообщалось, что Украина перебросила отряд спецназа в Донбасс. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщили об очередной поставки вооружений из США, пишет RT. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выдвинул России условия для предотвращения войны. Российские добровольцы начали формировать отряды для отправки в Донбасс.