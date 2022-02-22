В ЕС призвали распустить НАТО на фоне конфликта на Украине

23 февраля 2022 в 07:39 Размер текста - 17 +

Расширение и усиление прочности НАТО — устаревшая модель, считает Пьер Лоран Фото: NIDS/NATO Multimedia Library На фоне конфликта на Украине нужно создать зону безопасности за пределами НАТО, которая будет гарантировать военное ненападение. С таким заявлением выступил вице-председатель сената Франции, замглавы комиссии по международным делам, обороне и вопросам вооруженных сил и комиссии по европейским делам Пьер Лоран. «Существуют пункты касательно НАТО. С 1990 года Запад, особенно США, мечтали привести альянс к порогу России. На мой взгляд, необходимо, напротив, создать зону безопасности за пределами НАТО, которая бы стала гарантией военного ненападения», — сказал Пьер Лоран «Известиям». По его словам, после распада СССР и падения Берлинской стены западные страны верили доминирование своего блока. Вместо роспуска НАТО, в котором не было больше необходимости, Запад стремился вывести организацию в режим военного господства над все большим числом государств, высказался Лоран. Он назвал устаревшим такое видение. Нынешний кризис ставит задачу придумать новую «архитектуру» коллективной безопасности, которая выйдет за границы антагонистических блоков, сказал Лоран. Мир больше не делится на антагонистические блоки, отметил он. «Есть регионы и страны, которые активно развиваются. Мир станет более многообразным, более многополярным, чем раньше. И в этих условиях американская и западная логика, желавшая сделать НАТО прочным и расширяющимся, — устаревшая модель», — заявил Лоран. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия хотела вступить в НАТО, но ей отказали. По его словам, это было в 2000 году во время приезда президента США Билла Клинтона. В НАТО собрали экстренное совещание из-за решения президента России признать Донецкую и Луганскую народные республики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На фоне конфликта на Украине нужно создать зону безопасности за пределами НАТО, которая будет гарантировать военное ненападение. С таким заявлением выступил вице-председатель сената Франции, замглавы комиссии по международным делам, обороне и вопросам вооруженных сил и комиссии по европейским делам Пьер Лоран. «Существуют пункты касательно НАТО. С 1990 года Запад, особенно США, мечтали привести альянс к порогу России. На мой взгляд, необходимо, напротив, создать зону безопасности за пределами НАТО, которая бы стала гарантией военного ненападения», — сказал Пьер Лоран «Известиям». По его словам, после распада СССР и падения Берлинской стены западные страны верили доминирование своего блока. Вместо роспуска НАТО, в котором не было больше необходимости, Запад стремился вывести организацию в режим военного господства над все большим числом государств, высказался Лоран. Он назвал устаревшим такое видение. Нынешний кризис ставит задачу придумать новую «архитектуру» коллективной безопасности, которая выйдет за границы антагонистических блоков, сказал Лоран. Мир больше не делится на антагонистические блоки, отметил он. «Есть регионы и страны, которые активно развиваются. Мир станет более многообразным, более многополярным, чем раньше. И в этих условиях американская и западная логика, желавшая сделать НАТО прочным и расширяющимся, — устаревшая модель», — заявил Лоран. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия хотела вступить в НАТО, но ей отказали. По его словам, это было в 2000 году во время приезда президента США Билла Клинтона. В НАТО собрали экстренное совещание из-за решения президента России признать Донецкую и Луганскую народные республики.