Аналитик предупредил о неизбежном падении рубля. Условия

26 марта 2022 в 07:57 Размер текста - 17 +

Новые санкции усилят обвал рубля, считает Андрей Маслов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине Введение новых экономических санкций против России может привести в дальнейшему падению курса рубля. Такое мнение высказал аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. «Главным риск-фактором для российской валюты остается геополитическая обстановка. При введении новых санкций продолжение падения российской валюты неизбежно, даже несмотря на его укрепление после заявления президента России Владимира Путина о продаже энергоресурсов „недружественным“ странам за рубли», — сказал Маслов в беседе с «Прайм». Курс рубля рекордно рухнул после введения Западом масштабных экономических санкций из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. В Центробанке РФ приняли ряд срочных мер для стабилизации курса национальной валюты. В частности, остановили торги на Мосбирже и запретили зарабатывать на обвале курса с помощью коротких продаж. По данным ЦБ на 25 марта один доллар стоит 95,66 рублей, евро — 105,27. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Введение новых экономических санкций против России может привести в дальнейшему падению курса рубля. Такое мнение высказал аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. «Главным риск-фактором для российской валюты остается геополитическая обстановка. При введении новых санкций продолжение падения российской валюты неизбежно, даже несмотря на его укрепление после заявления президента России Владимира Путина о продаже энергоресурсов „недружественным“ странам за рубли», — сказал Маслов в беседе с «Прайм». Курс рубля рекордно рухнул после введения Западом масштабных экономических санкций из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. В Центробанке РФ приняли ряд срочных мер для стабилизации курса национальной валюты. В частности, остановили торги на Мосбирже и запретили зарабатывать на обвале курса с помощью коротких продаж. По данным ЦБ на 25 марта один доллар стоит 95,66 рублей, евро — 105,27.