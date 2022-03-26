Аналитик предупредил о неизбежном падении рубля. Условия

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Новые санкции усилят обвал рубля, считает Андрей Маслов Фото:
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Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине

Введение новых экономических санкций против России может привести в дальнейшему падению курса рубля. Такое мнение высказал аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

«Главным риск-фактором для российской валюты остается геополитическая обстановка. При введении новых санкций продолжение падения российской валюты неизбежно, даже несмотря на его укрепление после заявления президента России Владимира Путина о продаже энергоресурсов „недружественным“ странам за рубли», — сказал Маслов в беседе с «Прайм».

Курс рубля рекордно рухнул после введения Западом масштабных экономических санкций из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. В Центробанке РФ приняли ряд срочных мер для стабилизации курса национальной валюты. В частности, остановили торги на Мосбирже и запретили зарабатывать на обвале курса с помощью коротких продаж. По данным ЦБ на 25 марта один доллар стоит 95,66 рублей, евро — 105,27.

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Введение новых экономических санкций против России может привести в дальнейшему падению курса рубля. Такое мнение высказал аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. «Главным риск-фактором для российской валюты остается геополитическая обстановка. При введении новых санкций продолжение падения российской валюты неизбежно, даже несмотря на его укрепление после заявления президента России Владимира Путина о продаже энергоресурсов „недружественным“ странам за рубли», — сказал Маслов в беседе с «Прайм». Курс рубля рекордно рухнул после введения Западом масштабных экономических санкций из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. В Центробанке РФ приняли ряд срочных мер для стабилизации курса национальной валюты. В частности, остановили торги на Мосбирже и запретили зарабатывать на обвале курса с помощью коротких продаж. По данным ЦБ на 25 марта один доллар стоит 95,66 рублей, евро — 105,27.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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