ФОМ: большинство россиян видят в санкциях плюсы

31 марта 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Россияне надеются на развитие экономики на фоне санкций Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Большинство жителей России спокойно относятся к санкциям и считают, что они окажут положительное влияние на страну. Об этом сообщили в фонде «Общественное мнение» (ФОМ). Среди опрошенных 60% спокойно относятся к санкциям, 28% респондентов считают, что ограничения не влияют на них. Не знают об этом 9% россиян, а 32% заявили что если на них и повлияют санкции, то не сильно, сообщается на сайте ФОМ. Россияне убеждены в положительном влиянии санкций, об этом заявили 44%. Последствия будут положительными, но незначительными, считают 27%. Только 8% респондентов ответили, что в такой ситуации не будет плюсов для России. Среди ожидаемых последствий — рост импортозамещения (39%) и развитие экономики (6%), также 4% респондентов надеются на увеличение числа рабочих мест, усиление независимости и самостоятельности РФ, а также развитие страны в целом. Большая часть граждан (34%) сообщили, что санкции оправдали их ожидания или оказались даже мягче. Также опрошенные выразили надежду на восстановление в обозримом будущем экономических, культурных и спортивных связей России и Запада. Это произойдет в ближайшие три года, считают 38%, еще 33% думают, что это будет позже, передает Life . Страны Запада ввели ограничения против России после начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что санкции нужны для отмены России и всего русского. Власти России также заявляли, что ограничения негативно сказываются на странах, которые их вводят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Большинство жителей России спокойно относятся к санкциям и считают, что они окажут положительное влияние на страну. Об этом сообщили в фонде «Общественное мнение» (ФОМ). Среди опрошенных 60% спокойно относятся к санкциям, 28% респондентов считают, что ограничения не влияют на них. Не знают об этом 9% россиян, а 32% заявили что если на них и повлияют санкции, то не сильно, сообщается на сайте ФОМ. Россияне убеждены в положительном влиянии санкций, об этом заявили 44%. Последствия будут положительными, но незначительными, считают 27%. Только 8% респондентов ответили, что в такой ситуации не будет плюсов для России. Среди ожидаемых последствий — рост импортозамещения (39%) и развитие экономики (6%), также 4% респондентов надеются на увеличение числа рабочих мест, усиление независимости и самостоятельности РФ, а также развитие страны в целом. Большая часть граждан (34%) сообщили, что санкции оправдали их ожидания или оказались даже мягче. Также опрошенные выразили надежду на восстановление в обозримом будущем экономических, культурных и спортивных связей России и Запада. Это произойдет в ближайшие три года, считают 38%, еще 33% думают, что это будет позже, передает Life. Страны Запада ввели ограничения против России после начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что санкции нужны для отмены России и всего русского. Власти России также заявляли, что ограничения негативно сказываются на странах, которые их вводят.